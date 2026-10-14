Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала госпитализацию матери
88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице из-за проблем с сердцем
Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии матери. В беседе с NEWS.ru она подтвердила, что 88-летняя актриса находится в больнице уже третий день.
Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.
«Да, подтверждаю, маму госпитализировали. Были проблемы с сердцем. Она в больнице уже третий день. Другими подробностями делиться не хочу», — сказала Шукшина.Ранее сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимационное отделение из-за проблем с сердцем. Врачи оценивали состояние актрисы как средней тяжести. В течение последней недели у нее усиливались одышка и отеки. Позже артистке стало трудно дышать, и она уже не могла самостоятельно передвигаться. Родные вызвали скорую помощь.
Около месяца назад актриса также обращалась за медицинской помощью после падения во время сна. Она упала с кровати и ударилась головой. Годом ранее Федосеевой-Шукшиной провели стентирование сосудов, чтобы восстановить кровоснабжение сердца.