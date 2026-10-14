Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной прокомментировала госпитализацию матери

14 октября 2026, 15:15

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице из-за проблем с сердцем

Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о состоянии матери. В беседе с NEWS.ru она подтвердила, что 88-летняя актриса находится в больнице уже третий день.





Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

«Да, подтверждаю, маму госпитализировали. Были проблемы с сердцем. Она в больнице уже третий день. Другими подробностями делиться не хочу», — сказала Шукшина.