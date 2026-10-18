Популярному турецкому певцу грозит тюрьма по делу о наркотиках
Генпрокуратура района Бакыркей в Стамбуле подготовила обвинительное заключение в отношении турецкого певца Ильяса Ялчынташа в рамках дела о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Прокуроры потребовали отправить певца в колонию не менее чем на десять лет. Сам он заявил, что найденные в его доме высокоточные весы нужны ему для контроля питания, а вещество в одном из сосудов — это чабрец, который прислала его мать.
Ялчынташа арестовали еще 17 июля. Это произошло после масштабного антинаркотического рейда, который провела жандармерия. В ходе этой операции правоохранители задержали 25 известных людей, среди которых были артисты и предприниматели. Все они сдали образцы волос и крови для проверки на наркотики.
Ранее сообщалось, что российского блогера и музыканта Ивана Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) задержали во время выступления в Донецке.
Читайте также: *Запрещен в РФ