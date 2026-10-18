Популярному турецкому певцу грозит тюрьма по делу о наркотиках

18 октября 2026, 14:28

Генпрокуратура Стамбула потребовала 10 лет тюрьмы для певца Ильяса Ялчынташа

Ильяс Ялчынташ (Фото: Инстаграм*/ilyasyalcintas)

Генпрокуратура района Бакыркей в Стамбуле подготовила обвинительное заключение в отношении турецкого певца Ильяса Ялчынташа в рамках дела о сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.