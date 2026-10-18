«Это что вообще?!»: дочь Бони потратила почти миллион рублей на такси

18 октября 2026, 14:59

Боня заявила, что ее дочь потратила миллион рублей на такси за два месяца

Виктория Боня (Фото: Телеграм/bonyaviktorya)

Телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что ее 14-летняя дочь Анджелина Смерфит потратила почти миллион рублей на такси. Соответствующее видео она опубликовала на популярном видеохостинге.





В ролике девочка попросила мать купить ей браслет бренда Hermes за 1,6 тысячи евро (около 150 тысяч рублей). Эта просьба возмутила звезду, и она посетовала, что ее наследница стала тратить слишком много денег. Она также спросила, когда Анджелина собирается возвращать ей эти средства.



«Ты у меня потратила знаешь сколько на такси за два месяца? 10 тысяч евро (около 937 тысяч рублей) ты у меня потратила на такси! Это что вообще?» — высказалась Боня.