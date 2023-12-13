Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как консультировал президента РФ Владимира Путина по выборам на даче Сталина. Он поделился, что беседа шла «почти целый день». Об этом пишут РИА Новости.
«Что касается… Путина,… на мой взгляд, с первого дня, когда он пришел во власть, он почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку… Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева», — поделился воспоминаниями Зюганов,Отмечается, что глава КПРФ не уточнил о каких конкретно выборах он говорит. Он также выразил мнение, что Путин принял и попытался реализовать многое.
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