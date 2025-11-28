15 наблюдателей из Подмосковья подключились к подготовке выборов 2026

28 ноября 2025, 14:30

оригинал Фото: Телеграм-канал @oprf_official

23 ноября 15 общественных наблюдателей из Подмосковья приняли участие во Всероссийском Конгрессе наблюдателей в Москве. Площадка объединила около 700 участников со всей России. Они обсудили подготовку к предстоящему электоральному циклу и усиление общественного контроля выборам 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.





Конгресс организован Общероссийским общественным движением «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятие открыла председатель Корпуса Алена Булгакова. Она подчеркнула важность обмена опытом между регионами, поиска новых решений и подготовки наблюдателей к предстоящим выборам в Госдуму.



В течение дня участники работали в пяти тематических секциях:

цифровые инструменты для наблюдателей;

работа в медиапространстве;

информационная безопасность;

методы мониторинга выборов;

развитие сообщества наблюдателей.

Фото: Телеграм-канал @zharova1911



«Сегодня общественное наблюдение является важным условием доверия людей к выборам», — озвучил обращение С. Кириенко замначальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

