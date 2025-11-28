15 наблюдателей из Подмосковья подключились к подготовке выборов 2026
23 ноября 15 общественных наблюдателей из Подмосковья приняли участие во Всероссийском Конгрессе наблюдателей в Москве. Площадка объединила около 700 участников со всей России. Они обсудили подготовку к предстоящему электоральному циклу и усиление общественного контроля выборам 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
Конгресс организован Общероссийским общественным движением «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятие открыла председатель Корпуса Алена Булгакова. Она подчеркнула важность обмена опытом между регионами, поиска новых решений и подготовки наблюдателей к предстоящим выборам в Госдуму.
В течение дня участники работали в пяти тематических секциях:
- цифровые инструменты для наблюдателей;
- работа в медиапространстве;
- информационная безопасность;
- методы мониторинга выборов;
- развитие сообщества наблюдателей.
Приветствия участникам направили первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и председатель ЦИК России Элла Памфилова. В обращении Сергея Кириенко прозвучал акцент на значимости общественного контроля.
«Сегодня общественное наблюдение является важным условием доверия людей к выборам», — озвучил обращение С. Кириенко замначальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.Наблюдатели Московской области отметили практическую пользу Конгресса. Член Общественной палаты муниципального округа Чехов Наталья Стахова рассказала, что участие в форуме дало делегации не только новые знания, но и мощный заряд мотивации для дальнейшей предвыборной работы.
Общественный наблюдатель из Химок Ольга Андреева подчеркнула, что цифровые инструменты уже сегодня меняют формат наблюдения и делают его более оперативным и технологичным. Председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова отметила, что общественное наблюдение напрямую влияет на доверие граждан к избирательному процессу.
По итогам Конгресса наблюдатели заявили о готовности активно участвовать в подготовке и мониторинге федеральных выборов 2026 года. На площадке также прозвучало предложение проводить Всероссийский Конгресс ежегодно.