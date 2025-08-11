196 единороссов зарегистрированы на муниципальные выборы в Подмосковье
Партия «Единая Россия» завершила регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы в Московской области. Все 196 кандидатов, выдвинутых партией, получили регистрационные удостоверения, сообщили в пресс-службе ЕР.
Сейчас в муниципалитетах стартовал второй этап конференций, на которых утвердят предвыборную программу. В ближайшее время кандидаты начнут встречи с жителями, изучение проблем на местах и формирование наказов избирателей.
В сентябре в Подмосковья предстоит выбрать депутатов Советов депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. А в Луховицах пройдут довыборы на вакантное место.
«От того, кого жители изберут в муниципалитетах, зависит, как будут решаться вопросы на местах, эффективно ли будут работать местные власти. Задача – провести кампанию открыто, честно и результативно, чтобы на каждой территории у людей были надёжные и ответственные представители, готовые работать на благо Подмосковья», – подчеркнул секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь БрынцаловВо время предвыборного голосования «Единой России», которое проходило с 19 по 25 мая, на 196 мандатов претендовали более 700 кандидатов. Голосование было организовано в электронном формате на платформе. pg.er.ru
В отборе участвовали как члены партии, так и беспартийные. А для бойцов и ветеранов СВО была введена специальная квота – 25% от общего количества голосов.
Выборы депутатов муниципальных Советов пройдут в Московской области с 12 по 14 сентября. Отдать голос за кандидатов можно будет как на участке, так и в электронной форме.
Чтобы стать участником выборов через ДЭГ, нужно заполнить заявление на сайте Vуbory.gov.ru, используя учётную запись от портала Госуслуг. Подать заявление можно с 28 июля по 8 сентября.