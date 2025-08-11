196 единороссов зарегистрированы на муниципальные выборы в Подмосковье

11 августа 2025, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба ЕР

Партия «Единая Россия» завершила регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы в Московской области. Все 196 кандидатов, выдвинутых партией, получили регистрационные удостоверения, сообщили в пресс-службе ЕР.





Сейчас в муниципалитетах стартовал второй этап конференций, на которых утвердят предвыборную программу. В ближайшее время кандидаты начнут встречи с жителями, изучение проблем на местах и формирование наказов избирателей.



В сентябре в Подмосковья предстоит выбрать депутатов Советов депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарина, Фрязина, Шатуры, Электростали и Молодёжного. А в Луховицах пройдут довыборы на вакантное место.

«От того, кого жители изберут в муниципалитетах, зависит, как будут решаться вопросы на местах, эффективно ли будут работать местные власти. Задача – провести кампанию открыто, честно и результативно, чтобы на каждой территории у людей были надёжные и ответственные представители, готовые работать на благо Подмосковья», – подчеркнул секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов