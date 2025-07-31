Кандидатами в депутаты выдвинуты более 580 жителей Подмосковья

31 июля 2025, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты, которое продолжалось на протяжении месяца - с 30 июня о 30 июля. По состоянию на 30 июля выдвинулись 583 человека, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.







«517 человек выдвинуты от избирательных объединений. Это кандидаты от восьми партий в разных округах Подмосковья. 66 прошли процедуру в порядке самовыдвижения. Среди самовыдвиженцев больше всего кандидатур – в Электростали, Дмитрове и Фрязине. Далее кандидаты предоставят документы для регистрации в территориальные избирательные комиссии. Этот этап продлится до 18 часов 2 августа», – рассказали в Московской областной избирательной комиссии.