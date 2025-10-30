27 подмосковных наблюдателей участвуют в отборе к Всероссийскому конгрессу
Подмосковные общественные наблюдатели приняли участие в отборе к Всероссийскому конгрессу наблюдателей. 27 активных и опытных наблюдателей сейчас проходят анкетирование и профильное тестирование. Лучших пригласят на конгресс.
В рамках отбора состоялся мастер-класс по формированию навыков критического мышления и выявлению фейков. На основе обсуждения и представленных предложений сформируют итоговую концепцию работы конгресса и определят его темы.
«Последние пять лет я являюсь наблюдателем по мандату Общественной палаты Московской области. Система общественного наблюдения, запущенная в 2018 году, показала огромную вовлечённость граждан в избирательный процесс. Московская область – лидер по числу общественных наблюдателей, задействованных в период выборов. Независимый и объективный контроль общественников снимает вопросы о фальсификациях, даёт людям уверенность в легитимности голосования. А сами наблюдатели с каждым годом становятся всё более компетентными», – сказала общественный наблюдатель от Московской области, директор МБУ СОЦ «Луч» Мария Каменева.Обычно в Московской области в период выборов за голосованием наблюдают более 20 тысяч наблюдателей. Это больше, чем в других регионах России.
Всероссийский конгресс наблюдателей состоится 23 ноября в Москве. Организатором выступает движение «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов.
Мероприятие станет первым масштабным событием для профессионального наблюдательского сообщества. Оно объединит более 700 лучших общественных наблюдателей со всей страны. Цель конгресса – развитие сообщества независимых наблюдателей, формирование новых профессиональных компетенций, повышение эффективности наблюдения за выборами.