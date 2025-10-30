27 подмосковных наблюдателей участвуют в отборе к Всероссийскому конгрессу

30 октября 2025, 16:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подмосковные общественные наблюдатели приняли участие в отборе к Всероссийскому конгрессу наблюдателей. 27 активных и опытных наблюдателей сейчас проходят анкетирование и профильное тестирование. Лучших пригласят на конгресс.





В рамках отбора состоялся мастер-класс по формированию навыков критического мышления и выявлению фейков. На основе обсуждения и представленных предложений сформируют итоговую концепцию работы конгресса и определят его темы.

«Последние пять лет я являюсь наблюдателем по мандату Общественной палаты Московской области. Система общественного наблюдения, запущенная в 2018 году, показала огромную вовлечённость граждан в избирательный процесс. Московская область – лидер по числу общественных наблюдателей, задействованных в период выборов. Независимый и объективный контроль общественников снимает вопросы о фальсификациях, даёт людям уверенность в легитимности голосования. А сами наблюдатели с каждым годом становятся всё более компетентными», – сказала общественный наблюдатель от Московской области, директор МБУ СОЦ «Луч» Мария Каменева.