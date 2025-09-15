Нарушений пожарной безопасности на выборах в Подмосковье допущено не было

15 сентября 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Более 200 сотрудников МЧС России и 30 единиц техники обеспечивали безопасность на избирательных участках Подмосковья в Единый день голосования. Нарушений пожарной безопасности не допущено, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.







«Силы ведомства были сконцентрированы в девяти городских и муниципальных округах и на четырёх экстерриториальных участках для граждан, находящихся в пунктах временного размещения. На особом контроле инспекторов госпожнадзора состояло 593 избирательных участка», – отметили в пресс-службе.