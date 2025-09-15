Нарушений пожарной безопасности на выборах в Подмосковье допущено не было
Более 200 сотрудников МЧС России и 30 единиц техники обеспечивали безопасность на избирательных участках Подмосковья в Единый день голосования. Нарушений пожарной безопасности не допущено, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Силы ведомства были сконцентрированы в девяти городских и муниципальных округах и на четырёх экстерриториальных участках для граждан, находящихся в пунктах временного размещения. На особом контроле инспекторов госпожнадзора состояло 593 избирательных участка», – отметили в пресс-службе.Сотрудники проверили огнетушители, эвакуационные выходы и исправность пожарной сигнализации, провели около 100 инструктажей для председателей и персонала участков. Для координации всех сил в подмосковном главке развернули оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье прошли выборы в Советы депутатов городских округов Балашиха, Лыткарино, Молодёжный, Подольск, Фрязино, Электросталь, а также муниципальных округов Дмитровский, Шатура и Луховицы. Голосование длилось три дня – 12, 13 и 14 сентября.