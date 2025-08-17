8 регионов РФ перенесут или отменят 1 сентября
В восьми регионах России школьные линейки 1 сентября могут быть отменены или перенесены в помещения из-за угрозы атак украинских беспилотников, решения принимаются с учётом оперативной обстановки.
По данным Mash, в Ставропольском крае власти Ессентуков обеспечат безопасность мероприятий силами полиции, ГИБДД, Росгвардии и кинологов, тогда как в самом Ставрополе линейки пока планируются в штатном режиме. При этом торжества отменят при прямой угрозе налёта, а при атаке до начала занятий уроки переведут в онлайн, во время учебного процесса — проведут эвакуацию. В Северной Осетии, где первые три дня сентября объявлены трауром по жертвам теракта 2004 года, линейки перенесены на 4 сентября с возможностью корректировки по ситуации.
В Белгородской области приграничные районы перейдут на дистанционный формат как для линеек, так и для обучения, в других муниципалитетах решения примут по обстановке. Курские власти, по данным Mash, склоняются к онлайн-формату, хотя официального распоряжения пока нет. В Брянской области центральные районы могут провести торжества в актовых или спортивных залах, а приграничные территории — в дистанционном режиме.
Дагестан планирует традиционные мероприятия под открытым небом при отсутствии угрозы БПЛА, в Краснодарском крае особых ограничений не вводится, а в Адыгее, включая столицу Майкоп, линейки пройдут в штатном режиме.
