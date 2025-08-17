8 регионов РФ перенесут или отменят 1 сентября

17 августа 2025, 01:53

Школьные линейки под угрозой отмены в 8 регионах из-за атак БПЛА

Фото: Istock/AnnaStills

В восьми регионах России школьные линейки 1 сентября могут быть отменены или перенесены в помещения из-за угрозы атак украинских беспилотников, решения принимаются с учётом оперативной обстановки.