Акция «Ночь театрального искусства» привлекла 7000 жителей Московской области
В Подмосковье на ежегодной Всероссийская акции «Ночь театрального искусства» побывали более 7000 гостей. Прошло около 60 мероприятий, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этом году акцию приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России. В подмосковных театрах состоялись спектакли, экскурсии, концерты, творческие встречи, интерактивные представления, квесты, мастер-классы и многое другое.
Так, Московский областной театр драмы и комедии Богородского округа провёл творческую встречу с артистами театра в формате открытого диалога, экскурсию по зданию театра и благотворительный показ спектакля «Всё будет хорошо».
Пушкинский музыкально-драматический театр представил театрализованную программу с хитами российских и мировых мюзиклов. Гостей пригласили на тематические экскурсии об истории театрального города Пушкино.
«Театральный ковчег в Дубраве» в Сергиево-Посадском городском округе устроил открытую репетицию-читку нового спектакля, посвящённого Сергею Есенину и Владимиру Маяковскому.
Читайте также: