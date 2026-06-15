Акция подмосковных ДК «Сказочный хоровод» привлекла более 4200 человек

15 июня 2026, 21:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В домах культуры Московской области с 3 по 12 июня провели областную сетевую акцию «Сказочный хоровод». Она объединила юных участников летних творческих смен и жителей муниципальных округов вокруг русских сказок, литературных героев и произведений отечественных писателей, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.





Акцию приурочили ко Дню России. ДК подготовили для детей викторины, литературные часы, кинолектории, игровые программы, квесты, громкие чтения, спектакли, мастер-классы и концерты.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

К акции присоединились более 100 площадок, а число участников превысило 4200 человек. Так, в Волоколамском ДК им. Воровского прошёл театрализованный концерт с викториной по русским сказкам. В Егорьевском ДК имени Г. Конина дети проверили знание сказочных литературных сюжетов.

«Отдельная часть программы была связана с творчеством М.Е. Салтыкова-Щедрина, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. В коломенском ДК «Цементник» прошла литературно-музыкальная гостиная «Сказки Салтыкова-Щедрина» с драматической зарисовкой по мотивам романа «Господа Головлёвы». А в ДК села Ашитково в Воскресенске состоялась интеллектуальная игра по сатирической прозе писателя», – рассказали в пресс-службе.