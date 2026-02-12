Акция «Возьми друга» в Серпухове даст шанс обрести питомца и сделать доброе дело

12 февраля 2026, 21:57

оригинал Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО

В Серпухове 14 февраля проведут благотворительную акцию «Возьми друга». Это отличная возможность завести нового друга и помочь животным обрести дом, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.





Желающие смогут лично познакомиться с питомцами приюта. Гости узнают об их характере, привычках и историях, получат консультацию ветеринаров. Они расскажут, как адаптировать животное в новом доме, какие меры профилактики необходимы, как обеспечить ему здоровую и счастливую жизнь.

«Завести домашнего любимца – ответственный шаг. Важно не только вовремя посетить ветеринара, но и официально зарегистрировать питомца, чтобы гарантировать ему защиту и безопасность. Врач проверит животное на наличие инфекций, паразитов и хронические заболевания, составит индивидуальный график вакцинации и даст рекомендации по уходу», – добавили в ведомстве.