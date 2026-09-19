Александр Гаврилов оценил организацию выборов в Подмосковье

19 сентября 2026, 11:04

оригинал Александр Гаврилов (фото: «Радио 1»)

В Подмосковье продолжается голосование на выборах депутатов Госдумы. Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов Одинцовского района Александр Михайлович Гаврилов высказал своё мнение о событии.





В беседе с журналистами Гаврилов отметил, что его удивил высокий уровень организации и контроля на участках.

«Скажу так: я приятно удивлён высоким уровнем организации и высокого уровня контроля. Очень много наблюдателей — кто остался не безучастным к выборам. Поэтому очень только положительные, приятные впечатления», — заявил мужчина.