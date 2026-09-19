Александр Гаврилов оценил организацию выборов в Подмосковье
В Подмосковье продолжается голосование на выборах депутатов Госдумы. Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов Одинцовского района Александр Михайлович Гаврилов высказал своё мнение о событии.
В беседе с журналистами Гаврилов отметил, что его удивил высокий уровень организации и контроля на участках.
«Скажу так: я приятно удивлён высоким уровнем организации и высокого уровня контроля. Очень много наблюдателей — кто остался не безучастным к выборам. Поэтому очень только положительные, приятные впечатления», — заявил мужчина.Отвечая на вопрос о сравнении с предыдущими кампаниями, Александр Михайлович указал на более высокий уровень цифровизации и удобство проведения выборов. Он подчеркнул, что задержек нет, у избирателей есть возможность проголосовать дистанционно или прийти на участок лично.
Помимо этого, Гаврилов сообщил, что ему провели экскурсию по нескольким участкам. По его словам, нареканий у него не возникло.