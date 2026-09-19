Явка на выборах в Госдуму к 9:35 мск составила 30,21%
К 9:35 мск явка на выборах в Госдуму достигла 30,21%. Эти сведения опубликовал сайт ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва стартовали 18 сентября. Голосование идёт три дня и завершится 20 сентября.
В единый день голосования 2026 года граждане замещают 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Центризбирком обновляет информацию о явке по мере поступления сведений из регионов. Избиратели голосуют в течение всех трёх дней — с 18 по 20 сентября.
Отмечается, что в Подмосковье явка на выборах в первый день превысила 24%. Почти 70% избирателей отдали голоса дистанционно в электронном формате.
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