В Подмосковье через систему ДЭГ проголосовали более 75% избирателей

19 сентября 2026, 10:07

оригинал Фото: Istock/ fizkes

В Подмосковье более 75% избирателей проголосовали через систему ДЭГ. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.





Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс на брифинге в Центре общественного наблюдения заявил, что жители региона активно делают свой выбор через систему дистанционного электронного голосования. На текущий момент 75% избирателей, подавших заявки на ДЭГ, уже проголосовали. Эта цифра постоянно растёт.

«Статистика по ДЭГ доступна в режиме реального времени по всей стране, и в том числе по нашему Подмосковью на сайте stat.vybory.gov.ru. Поэтому в любой момент, в любую минуту, в любую секунду она меняется. По состоянию на 20:00 мск 18 сентября это было 69%, а сейчас уже 75%», — отметил Фурс.