Аспирант ГГУ стал участником Школы молодых ученых

10 марта 2026, 17:54

Аспирант Гжельского государственного университета Данил Луганцев стал участником Школы молодых ученых и организаторов науки, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Образовательная программа объединила 80 перспективных исследователей из разных регионов России. Мероприятие прошло при поддержке Благотворительного фонда «Система», Российской академии наук и Роспатента.Основатель и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков отметил важную роль молодых специалистов в развитии технологического потенциала страны. По его словам, особое внимание сегодня уделяется созданию исследовательских центров и укреплению сотрудничества с вузами, что позволяет привлекать талантливых ученых к разработке новых технологий и повышению конкурентоспособности отечественных отраслей.Программа школы включала обсуждение актуальных вопросов развития науки и её интеграции в экономику. Участники рассмотрели государственные меры поддержки молодых исследователей, перспективы международного научного сотрудничества, а также достижения в сфере медицины и биотехнологий.Кроме того, для участников были организованы встречи с ведущими специалистами в области здравоохранения — Олегом Губановым, Александрой Григорьевской и Натальей Поздняковой. Эксперты рассказали о современных технологических решениях, применяемых в медицине.Также молодые ученые посетили Центр индустриальных продуктов и решений МТС, где познакомились с инновационными проектами компании и работой профессиональной команды.Отдельная встреча прошла в Федеральном институте промышленной собственности. Там участникам рассказали о защите интеллектуальной собственности и процедуре регистрации патентов — важном этапе продвижения научных разработок.