На берегу водохранилища под Можайском нашли авиабомбу
Авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Блазново Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы, которые заметили боеприпас во время прогулки.
«Прибывшие на место взрывотехники определили, что это авиабомба ЗАБ-50, а на берегу она оказалась, так как всплыла из водохранилища из-за сброса воды», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер и ликвидировали бомбу с полным соблюдением правил безопасности.
