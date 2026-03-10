На берегу водохранилища под Можайском нашли авиабомбу

10 марта 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили на берегу водохранилища рядом с деревней Блазново Можайского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы, которые заметили боеприпас во время прогулки.





«Прибывшие на место взрывотехники определили, что это авиабомба ЗАБ-50, а на берегу она оказалась, так как всплыла из водохранилища из-за сброса воды», — говорится в сообщении.