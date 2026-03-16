Балашихинский суд принял иск певицы Долиной о возмещении имущественного вреда
В Балашихинский городской суд поступил иск от певицы Ларисы Долиной. Она подала иск о возмещении имущественного вреда, оценив ущерб в 176 млн рублей.
Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
В качестве ответчиков указаны Цырульникова, Леонтьева, Каменецкий и Основа. В ноябре прошлого года всех четверых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. При этом за потерпевшей были признаны права на удовлетворение исковых требований по возмещению имущественного вреда.
Суд принял заявление к производству.
Анжела Цырульникова фигурировала в уголовном деле как курьер. Она забрала деньги у обманутой мошенниками Долиной. Женщину приговорили к семи годам колонии и штрафу в миллион рублей.
