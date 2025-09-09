В Мытищах поймали рецидивиста, обокравшего салон красоты
Полицейские задержали 38-летнего ранее неоднократно судимого жителя Мытищ по подозрению в краже из местного салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина пришёл к салону красоты, отжал оконную раму, проник в помещение, прошёл в зону ресепшена, нашёл в ящике стола 400 тысяч рублей, забрал их и скрылся.
«Личность подозреваемого удалось оперативно установить. В кратчайшие сроки он был задержан на одной из улиц в Мытищах», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под арестом до суда.
