Стало известно, к чему приведёт сожжение кожаных штанов SHAMAN

23 июля 2026, 16:13

Продюсер Рудченко: SHAMAN может сменить кожаные штаны на официальный стиль

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после сожжения кожаных штанов может сменить сценический образ на более строгий и официальный. Такое мнение высказал продюсер Павел Рудченко.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что обновление имиджа — распространённый приём, который позволяет артистам не допускать привыкания публики.

«В таких случаях команда звезды начинает работать над новой концепцией. При этом если команда грамотная, они полностью не уходят от старой идеи. Они меняют имидж, набирая новую аудиторию, но всё-таки оставляют за артистом его уже состоявшееся имя. Какой именно стиль будет у SHAMAN, трудно сказать, но можно предположить, что это будет что-то более строгое и официальное», — заявил продюсер.