В Подмосковье стартовал приём документов на муниципальные выборы
В Подмосковье начали принимать документы для регистрации от потенциальных кандидатов на муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Единый день голосования пройдёт в Московской области 12, 13 и 14 сентября. Продолжается этап выдвижения кандидатов. По состоянию на 7 июля уже выдвинулись шесть кандидатов. Это пять самовыдвиженцев и один кандидат от политической партии», – отметил в пресс-службе.Там подчеркнули, что с 5 июля выдвинутые кандидаты могут представить в территориальные избирательные комиссии документы для регистрации. Сделать это нужно не позднее 18 часов 2 августа. После предоставления соответствующих документов в ТИКах стартует их проверка.