В Подмосковье стартовал приём документов на муниципальные выборы

08 июля 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье начали принимать документы для регистрации от потенциальных кандидатов на муниципальных выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.







«Единый день голосования пройдёт в Московской области 12, 13 и 14 сентября. Продолжается этап выдвижения кандидатов. По состоянию на 7 июля уже выдвинулись шесть кандидатов. Это пять самовыдвиженцев и один кандидат от политической партии», – отметил в пресс-службе.