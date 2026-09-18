Более 3000 избирательных участков открылось в Подмосковье в первый день голосования

18 сентября 2026, 08:03

В Подмосковье 18 сентября открылись 3933 избирательных участка

оригинал Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Подмосковье в первый день голосования на выборах депутатов Московской областной думы открылись 3933 участковые избирательные комиссии.





Проголосовать можно как традиционным способом, придя на участок и взяв бумажный бюллетень, так и дистанционно на портале vybory.gov.ru с авторизацией через «Госуслуги».



Для жителей, имеющих ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, доступен формат голосования на дому.



Время работы избирательных участков: с 08:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к жителям региона отметил, что масштабные изменения в жизни области — это результат труда огромного числа людей: врачей и учителей, строителей и водителей, предпринимателей и работников предприятий.





«Подмосковье меняется каждый год. Мы строим школы, детские сады и больницы, развиваем дороги и транспорт, открываем новые производства, благоустраиваем города. Но за всеми этими проектами одна главная цель — чтобы людям здесь было комфортно жить, работать, растить детей и строить свое будущее», — подчеркнул глава региона.