Более пяти тысяч жителей Ногинска посетили фестиваль иллюзионного искусства

30 августа 2026, 15:43

Фото: Ольга Аввакумова

В Центральном парке прошёл отборочный тур II Фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». Организаторами выступили братья Сафроновы. Более пяти тысяч жителей Богородского округа стали зрителями яркого представления.







На фестивале продемонстрировали восемь номеров, включающих как традиционные, так и оригинальные трюки. Публика была поражена иллюзиями с исчезновением объектов, разрезанием человека и карточными фокусами.



Заместитель директора «МосОблПарк» Андрей Копосов подчеркнул, что второй сезон фестиваля стал не только продолжением успеха первого, но и открыл новые горизонты. В этот раз на сцене выступили фокусники из Московской области, Москвы и Краснодарского края.



Для мероприятия подготовили новое впечатляющее шоу. Одним из центральных номеров стало представление «Аквариум», в ходе которого Сергей Сафронов, закованный в цепи и находящийся в воде, освободился.



Приз за победу получили четверо участников: Евгений Зейнуллин и Вадим Хугаев из «Московской школы фокусов», Иван Стрюков и коллектив «Дивы Иллюзий». Фестиваль завершится грандиозным гала-концертом 12 сентября в парке Мира в Коломне. В этот день финалисты поборются за звание лучших, а победители смогут показать свои таланты в новогоднем шоу братьев Сафроновых.

