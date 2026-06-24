Выборы в Мособлдуму назначили на 20 сентября
Очередные выборы в Московскую областную Думу состоятся 20 сентября. Дату депутаты утвердили на 139-м заседании регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Само голосование будет проходить в течение трёх дней — 18, 19 и 20 числа.
«Мы сделаем всё необходимое, чтобы избирательный процесс в Московской области был прозрачным, удобным и прошёл на высоком организационном уровне», — заявил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.На грядущих выборах жители Московской области также смогут отдать голоса за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и в окружные органы самоуправления.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют около четырёх тысяч избирательных участков.