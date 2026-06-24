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Выборы в Мособлдуму назначили на 20 сентября

оригинал Фото: медиасток.рф

Очередные выборы в Московскую областную Думу состоятся 20 сентября. Дату депутаты утвердили на 139-м заседании регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».



Само голосование будет проходить в течение трёх дней — 18, 19 и 20 числа.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы избирательный процесс в Московской области был прозрачным, удобным и прошёл на высоком организационном уровне», — заявил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
На грядущих выборах жители Московской области также смогут отдать голоса за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и в окружные органы самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют около четырёх тысяч избирательных участков.
Лев Каштанов

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