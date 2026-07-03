Жителям Подольска раздали около 200 памяток об уловках телефонных мошенников

03 июля 2026, 22:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

У станции МЦД Подольск состоялась профилактическая акция по борьбе с телефонными мошенниками. Мероприятие провели сотрудники патрульно-постовой службы полиции и активисты движения «Волонтёры Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Стражи порядка и добровольцы раздали пассажирам свыше 200 тематических памяток. В листовках перечислены главные признаки мошеннических звонков. Среди них – просьба продиктовать код из СМС, звонки от фальшивых родственников с неизвестного номера или якобы из поликлиники, сообщения о замене домофона.

«Самое правильное в подозрительной ситуации – сразу положить трубку, сделать глубокий вдох, а затем перезвонить близким или в официальную службу. Мы хотим, чтобы каждый понял: ваши деньги и спокойствие – в ваших руках», – сказала активист движения «Волонтёры Подмосковья» Виктория Родина.