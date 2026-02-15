Четыре управленца из Московской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса»
54 участника из 24 регионов России стали победителями конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», нацеленного на поиск перспективных руководителей отрасли, обладающих выдающимися лидерскими и управленческими качествами. В их числе – Дмитрий Махин, Сергей Нагаев, Владимир Пичугин и Олег Хахунов из Подмосковья.
Финал конкурса, который состоялся с 12 по 14 февраля, собрал 245 лучших конкурсантов. На торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Лидеры АПК» руководителей в области сельского хозяйства приветствовали министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
По словам Оксаны Лут, сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике страны: внутренний рынок полностью обеспечен ключевыми продуктами питания, а Россия уверенно занимает позиции среди ведущих мировых экспортеров.
«Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей нашей экономики, замечательная отрасль, в которой трудится около 6 млн человек. Наш АПК уже находится на высоком уровне, и для дальнейшего развития нам нужны новые идеи, прогресс, нестандартные решения – и мы очень ждем их от вас. Во многом от этого будет зависеть наша продовольственная безопасность и место России на глобальном рынке. Уверена, у нас с вами все получится для того, чтобы решить задачи, поставленные Президентом. Поздравляю!» — сказала министр.
Руководитель Президентской платформы отметил: участники конкурса своим примером демонстрируют, что в аграрном секторе можно достичь выдающихся профессиональных результатов.
«Победителями конкурса «Лидеры АПК» стали 54 человека. Но хочу сказать, что вопреки законам любого конкурса, здесь нет проигравших. Наши лидеры уже совершили победу над собой, не побоявшись конкуренции с сильнейшими профессионалами. Именно честная, прозрачная система отбора – главное и непоколебимое достоинство проекта, унаследованное от нашего флагманского конкурса «Лидеры России», — обратился к конкурсантам генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Победитель Олег Хахунов, возглавляющий СПА (К) «Кузьминский», рассказал, что работа в сельском хозяйстве для него семейная традиция. Он развивает молочное животноводство и занимается цифровыми решениями для отрасли.
«Считаю, что отрасль ждет роботизация во многих рутинных процессах. Что касается «Лидеров АПК» – это спектр людей, каждый из которых вносит вклад в эту большую отрасль», — пояснил управленец.
Еще один победитель, Владимир Пичугин, представляющий ООО «РСХБ-Экосистема», уже пять лет работает в сфере агропромышленного комплекса. Его деятельность направлена на автоматизацию процессов внутри Россельхозбанка и для его клиентов. Пичугин считает, что сейчас настал момент для интенсивного развития, внедрения новаторских идей и использования автоматизации для достижения поставленных целей.
Финалистов ждала насыщенная образовательная программа, включающая оценочные испытания. Участники команд работали над реальными управленческими кейсами, а перед ними выступали специалисты отрасли. Победителей ждёт уникальное обучение в Мастерской управления «Сенеж», а остальным финалистам будет предоставлена возможность наставничества с ведущими менеджерами АПК.