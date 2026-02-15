Четыре управленца из Московской области вошли в число победителей конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса»

15 февраля 2026, 18:03

Четыре управленца из Подмосковья победили в конкурсе «Лидеры АПК»

оригинал Андрей Бетин, Дмитрий Махин и Оксана Лут (Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса»)

54 участника из 24 регионов России стали победителями конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», нацеленного на поиск перспективных руководителей отрасли, обладающих выдающимися лидерскими и управленческими качествами. В их числе – Дмитрий Махин, Сергей Нагаев, Владимир Пичугин и Олег Хахунов из Подмосковья.





Финал конкурса, который состоялся с 12 по 14 февраля, собрал 245 лучших конкурсантов. На торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Лидеры АПК» руководителей в области сельского хозяйства приветствовали министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.



По словам Оксаны Лут, сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике страны: внутренний рынок полностью обеспечен ключевыми продуктами питания, а Россия уверенно занимает позиции среди ведущих мировых экспортеров.





«Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей нашей экономики, замечательная отрасль, в которой трудится около 6 млн человек. Наш АПК уже находится на высоком уровне, и для дальнейшего развития нам нужны новые идеи, прогресс, нестандартные решения – и мы очень ждем их от вас. Во многом от этого будет зависеть наша продовольственная безопасность и место России на глобальном рынке. Уверена, у нас с вами все получится для того, чтобы решить задачи, поставленные Президентом. Поздравляю!» — сказала министр.

«Победителями конкурса «Лидеры АПК» стали 54 человека. Но хочу сказать, что вопреки законам любого конкурса, здесь нет проигравших. Наши лидеры уже совершили победу над собой, не побоявшись конкуренции с сильнейшими профессионалами. Именно честная, прозрачная система отбора – главное и непоколебимое достоинство проекта, унаследованное от нашего флагманского конкурса «Лидеры России», — обратился к конкурсантам генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Считаю, что отрасль ждет роботизация во многих рутинных процессах. Что касается «Лидеров АПК» – это спектр людей, каждый из которых вносит вклад в эту большую отрасль», — пояснил управленец.