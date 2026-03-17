Чирлидеры из Раменского завоевали 19 золотых медалей на турнире
Спортсмены раменского клуба «МунЛайт» успешно выступили на крупных соревнованиях по чир спорту, которые прошли 15 марта в городском округе Люберцы. В этот день состоялись сразу два турнира — первенство Московской области РФСО «Спартак» и межрегиональный фестиваль «Весенний кубок», сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
В соревнованиях приняли участие около 2000 спортсменов из пяти регионов России. Несмотря на высокий уровень конкуренции, представители клуба «МунЛайт», тренирующиеся на базе многофункционального спортивного комплекса «Борисоглебский», показали высокие результаты.
Наибольшего успеха команда добилась в дисциплине «Чирлидинг — большая группа». Благодаря синхронности выступления, сложности акробатических элементов и артистичности спортсмены заняли первое место, завоевав 19 золотых медалей.
Успешное выступление стало подтверждением высокого уровня подготовки атлетов и профессионализма тренерского состава клуба «МунЛайт».
