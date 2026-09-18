Олимпийская чемпионка Худорошкина проголосовала в Химках
Российская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в толкании ядра, заслуженный мастер спорта России Ирина Худорошкина приняла участие в голосовании. Свой выбор она сделала на участке №3169, открытом во дворце творчества «Созвездие» в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ирина пришла на избирательный участок первой.
«Работа на участке выстроена системно. Сотрудники вежливые. А безопасность обеспечивают полицейские», — сказала Худорошкина.Всего в округе Химки открыли 118 избирательных участков. Жители выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы и членов окружного Совета. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Режим работы участков — с 8:00 до 20:00.