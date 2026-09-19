Сопредседатель «Зелёных» Хвостов уверен, что выборы в Подмосковье проходят прозрачно
Сопредседатель партии «Зелёные» Руслан Хвостов считает, что выборы в Подмосковье проходят открыто, прозрачно, без использования грязных технологий и административного ресурса. Такое мнение он высказал на брифинге в Центре общественного наблюдения.
В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне жители выбирают депутатов местных советов.
«Хотел бы поблагодарить коллег за честную конкуренцию, за открытость и возможность свободно наблюдать за выборами. Сейчас представители партии находятся на участках по всей России и в Московской области, и этот процесс максимально прозрачен. Наши представители сейчас участвуют в работе общественного штаба. И пока мы не видим каких-то жутких нарушений», – подчеркнул Хвостов.В Подмосковье завершён второй день голосования. Впереди – заключительный, основной, день. В Подмосковье функционируют 3977 избирательных участков. В воскресенье они откроются в 8.00 и закроются в 20.00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.