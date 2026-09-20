«Для будущих поколений»: Александр Зарубин высказался о голосовании

20 сентября 2026, 16:05

оригинал Александр Зарубин (скриншот видео Мособлизбиркома)

Принять участие в голосовании — это долг каждого гражданина страны и забота о подрастающем поколении. Такое мнение высказал многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.





Сам спортсмен проголосовал в очном формате на участке №882 в округе Клин.





«Я считаю, что каждый человек должен проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. Потому что от этого зависит наше будущее, будущее нашей страны. И одно из самых важных направлений — это подрастающее поколение. Это молодые ребята, для которых всё это делается. Я считаю, что выборы проводятся в основном для них, потому что им строить здесь будущее», — сказал Зарубин.