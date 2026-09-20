Явка избирателей в Подмосковье на 15:00 20 сентября приблизилась к 46%
Выборы в Госдуму, Мособлдуму и Советы депутатов округов Пушкинский, Коломна, Химки и Лобня проходят в Московской области. Явка избирателей по состоянию на 15:00 воскресенья, 20 сентября, составляет 45,81%. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Голосование в регионе проводится в очном и дистанционном форматах.
«В дистанционном голосовании приняли участие 88,64% зарегистрированных избирателей, на участках голоса отдали 40,06% избирателей», — уточняется в сообщении.Всего в Московской области открыты почти четыре тысячи избирательных участков. Легитимность и прозрачность выборов обеспечивают около 23 тысяч наблюдателей.
20 сентября в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера. После этого начнётся подсчёт голосов.