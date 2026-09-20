Явка избирателей в Подмосковье на 15:00 20 сентября приблизилась к 46%

20 сентября 2026, 15:47

оригинал Фото: медиасток.рф

Выборы в Госдуму, Мособлдуму и Советы депутатов округов Пушкинский, Коломна, Химки и Лобня проходят в Московской области. Явка избирателей по состоянию на 15:00 воскресенья, 20 сентября, составляет 45,81%. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.





Голосование в регионе проводится в очном и дистанционном форматах.





«В дистанционном голосовании приняли участие 88,64% зарегистрированных избирателей, на участках голоса отдали 40,06% избирателей», — уточняется в сообщении.