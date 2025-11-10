Дело о хищении у жительницы Луховиц 290 000 рублей дошло до суда
Луховицкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего москвича. Ему инкриминируют мошенничество в крупном размере, совершённое организованной группой, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
По версии следствия, в августе злоумышленник представился сотрудником местной администрации и в ходе телефонного разговора сообщили пожилой женщине о продуктовом подарке для неё ко Дню посёлка Белоомут муниципального округа Луховицы. Потерпевшую попросили сообщить для подтверждения личности паспортные данные, что та и сделала.
«Затем с пенсионеркой связался лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что на неё оформили кредит, а её деньги переводят на территорию недружественного государства. Для предотвращения этих действий якобы нужно передать все наличные деньги сотруднику ФСБ для декларирования. После этого обвиняемый, выступая в роли курьера, встретился с пенсионеркой и, назвав кодовое слово «Ока», получил от неё 290 000 рублей», – рассказали в надзорном ведомстве.Впоследствии сотрудники полиции, применив систему «Безопасный регион», установили личность злоумышленника и задержали его. В ходе следствия тот добровольно возместил женщине причинённый ущерб. Свою вину он признал полностью.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Луховицкий районный суд.