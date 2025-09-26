В Жуковском мошенники заставили подростка отдать ювелирные украшения матери

26 сентября 2025, 16:27

оригинал Фото: Istock / megakunstfoto

В Жуковском задержали сообщницу телефонных мошенников, которые уговорили подростка отдать им ювелирные украшения его матери. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





С заявлением о мошенничестве в дежурную часть обратилась 43-летняя местная жительница. Сумму ущерба она оценила в 1,2 млн рублей.

«Следствие установило, что 17-летнему сыну потерпевшей позвонил неизвестный от имени сотрудника Минобрнауки. Под предлогом регистрации в качестве студента он выманил у жертвы персональные данные, СНИЛС и коды из СМС-сообщений. Затем юноше пришли уведомления о взломе портала госуслуг и номер для связи. Когда молодой человек позвонил по нему, ему сообщили о попытке перевода денег с его счёта террористической организации», – рассказала Петрова.

«В результате полицейские задержали подозреваемую – 18-летнюю жительницу Воронежской области. С её слов, по указанию кураторов она забрала золотые изделия, сдала в скупку, а вырученные деньги отвезла в криптообменник в Москве. Похищенные украшения нашли и вернули законной владелице», – заключила представитель подмосковного МВД.