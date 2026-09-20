Депутат Госдумы Коган назвал особенность проходящих выборов

20 сентября 2026, 14:30

оригинал Александр Коган (фото: «Радио 1»)

Выборы, которые проходят сейчас в Московской области, отличаются исключительной активностью избирателей. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, кандидат в парламент следующего созыва Александр Коган, сообщает корреспондент «Радио 1».





Коган отметил, что опросы, которые проводились летом, показывали предположительную явку на уровне 30%, но сейчас эти показатели значительно превышены.





«Самое важное и даже удивительное для нас — это активность избирателей. И, конечно, явка будет очень высокая. Это несомненно и об этом уже можно говорить открыто», — сказал депутат.

«По моему 128 округу, по которому я избираюсь, замечаний практически нет. Я стараюсь обращать внимание на все жалобы, посещаю участки, смотрю насколько прозрачно проходят выборы. Вчера я был в Раменском округе, посетил 11 участков, и было только одно незначительное замечание. В Ступине проехал восемь участков, не было ни одного замечания», — рассказал Коган.