Губернатор Воробьёв побеседовал с членом УИК, пострадавшей при атаке БПЛА

20 сентября 2026, 13:31

Видео: пресс-служба правительства МО

Председатель УИК №1283 в Ленинском округе Наталья Санайкина пострадала при атаке дронов в ночь на 20 сентября. Несмотря на травму, она вышла на участок. С женщиной побеседовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Наталья была в доме с пятью детьми. При взрыве дрона в здании вылетели все стёкла. Обломки БПЛА также задели машину.





«Я знаю, что ваш дом пострадал. И я хочу сказать, что всё с домом мы обязательно поправим. Пожалуйста, не переживайте. Главе округа такие поручения дал и сам буду за этим следить», — заверил Воробьёв.