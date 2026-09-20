Губернатор Воробьёв побеседовал с членом УИК, пострадавшей при атаке БПЛА
Видео: пресс-служба правительства МО
Председатель УИК №1283 в Ленинском округе Наталья Санайкина пострадала при атаке дронов в ночь на 20 сентября. Несмотря на травму, она вышла на участок. С женщиной побеседовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Наталья была в доме с пятью детьми. При взрыве дрона в здании вылетели все стёкла. Обломки БПЛА также задели машину.
«Я знаю, что ваш дом пострадал. И я хочу сказать, что всё с домом мы обязательно поправим. Пожалуйста, не переживайте. Главе округа такие поручения дал и сам буду за этим следить», — заверил Воробьёв.Он также поблагодарил Наталью за то, что она, несмотря на такую тяжёлую ночь и травму, пришла выполнять свой долг на избирательном участке.