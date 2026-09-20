Депутат Госдумы Терюшков поблагодарил членов избирательных комиссий Подмосковья
Член фракции «Единая Россия» в Госдуме Роман Терюшков проголосовал на участке в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутат отметил высокую активность граждан и качество организации избирательного процесса.
«Хочу поблагодарить членов избирательных комиссий, наблюдателей и сотрудников правоохранительных органов: на протяжении трёх дней они обеспечивают работу участков, безопасность и законность голосования. Благодаря их слаженной работе всё проходит спокойно и прозрачно», — сказал Терюшков.В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.