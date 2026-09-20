Губернатор Подмосковья Воробьёв проголосовал вместе с дочерями
Участие в голосовании на выборах в Госдуму и Мособлдуму принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
На избирательный участок в Одинцовском округе глава региона пришёл вместе с двумя совершеннолетними дочерями, которые тоже проголосовали.
«Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя сейчас некоторые семьи предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. Выборы — это очень важное событие для всех», — сказал Воробьёв.Он также напомнил, что помимо выборов в федеральный и региональный парламенты, в четырёх округах Московской области — Лобне, Коломне, Пушкинском и Химках — проводится голосование за кандидатов в местные Советы депутатов.
Избирательные участки закроются в 20:00.