Губернатор Подмосковья Воробьёв проголосовал вместе с дочерями

20 сентября 2026, 15:24

оригинал Андрей Воробьёв с дочерями (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)

Участие в голосовании на выборах в Госдуму и Мособлдуму принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





На избирательный участок в Одинцовском округе глава региона пришёл вместе с двумя совершеннолетними дочерями, которые тоже проголосовали.





«Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя сейчас некоторые семьи предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. Выборы — это очень важное событие для всех», — сказал Воробьёв.