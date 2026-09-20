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Губернатор Подмосковья Воробьёв проголосовал вместе с дочерями

оригинал Андрей Воробьёв с дочерями (фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин)

Участие в голосовании на выборах в Госдуму и Мособлдуму принял губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.



На избирательный участок в Одинцовском округе глава региона пришёл вместе с двумя совершеннолетними дочерями, которые тоже проголосовали.

«Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя сейчас некоторые семьи предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. Выборы — это очень важное событие для всех», — сказал Воробьёв.
Он также напомнил, что помимо выборов в федеральный и региональный парламенты, в четырёх округах Московской области — Лобне, Коломне, Пушкинском и Химках — проводится голосование за кандидатов в местные Советы депутатов.

Избирательные участки закроются в 20:00.
Лев Каштанов

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