Депутат Кравченко оценил атмосферу на избирательных участках в Солнечногорске

19 сентября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Жители Московской области, в том числе Солнечногорска, 18-20 сентября выбирают депутатов Госдумы и регионального парламента. Во время поездки в округ депутат Госдумы Денис Кравченко отметил высокую активность жителей и спокойную обстановку на участках, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Кравченко вместе с главой муниципалитета Константином Михальковым посетил участок в Доме культуры «Выстрел». На месте пообщались с членами УИК, наблюдателями и жителями, пришедшими голосовать. Затем парламентарий побывал на избирательных участках в гимназии №6 и в школе №5.

«На участках спокойная, рабочая атмосфера, всё проходит штатно. Жители активно голосуют, определяя собственное будущее. Мы видим, что легитимность, прозрачность и все демократические основы выборного процесса сохранены. Это очень ценно. Трёхдневный формат голосования доказывает удобство. Люди могут выбрать время, кто-то приходит в рабочий день, кто-то – в выходной. Большое число граждан зарегистрировалось для участия в дистанционном электронном голосовании», – отметил Кравченко.