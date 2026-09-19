Участница спецоперации Юлия Шканова считает, что герои должны работать во власти

19 сентября 2026, 17:20

оригинал Фото: Радио 1

Участница СВО, супруга бойца спецоперации, организатор патриотического проекта в Московской области «Жена героя» Юлия Шканова побывала в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Об этом сообщает корреспондент Радио 1.





Она рассказала журналистам, что уже проголосовала дистанционно. По мнению Юлии, в законодательных органах страны обязательно должны работать те, кто защищал Родину на поле боя.

«У нас есть уникальная возможность, чтобы люди, которые видели всё своими глазами, попали в эту систему и могли её изменить. Хочется, чтобы лоббировались вопросы, касающиеся военнослужащих, чтобы как-то улучшить их условия как на фронте, так и здесь. Понятно, что все стараются. Но лучше это поймет тот человек, который всё прочувствовал на себе», – сказала Шканова.