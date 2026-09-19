Депутат Мособлдумы Закиров призвал проголосовать за будущее страны

19 сентября 2026, 19:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Депутата Мособлдумы Лев Закиров познакомили с работой Центра общественного наблюдения в Одинцове. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.





После экскурсии по ЦОНу парламентарий отметил технологичность процесса и профессионализм наблюдателей. В канун главного дня голосования депутат обратился к избирателям с призывом выразить свою гражданскую позицию.

«Друзья, представители всех партий просят прийти проголосовать. Это очень важно. Ваш голос – это прямое влияние на будущее. Власть определяет по тому, какой вектор развития настраивать, по тому, какие партии сколько процентов набрали. Мы призываем всех прийти, проголосовать и выбрать свое будущее», – Закиров.