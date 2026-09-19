Молодые парламентарии Подмосковья работают и голосуют на участках

19 сентября 2026, 18:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье во второй день выборов члены Молодёжного парламента активно голосуют и посещают избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Молодые парламентарии выступают как члены комиссий, наблюдатели, волонтёры, а также голосуют сами.

«Вместе с волонтёрами Подмосковья ребята помогают в участковых избирательных комиссиях. Они встречают избирателей, рассказывают, куда пройти, помогают с навигацией по участку. Выборы – это про личную ответственность. Если нам важно, каким будет наш город, регион и страна, нельзя оставаться просто зрителем. Нужно самому участвовать в том, что определяет наше будущее», – сказала председатель Молодёжного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова.