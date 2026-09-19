Молодые парламентарии Подмосковья работают и голосуют на участках
В Подмосковье во второй день выборов члены Молодёжного парламента активно голосуют и посещают избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Молодые парламентарии выступают как члены комиссий, наблюдатели, волонтёры, а также голосуют сами.
«Вместе с волонтёрами Подмосковья ребята помогают в участковых избирательных комиссиях. Они встречают избирателей, рассказывают, куда пройти, помогают с навигацией по участку. Выборы – это про личную ответственность. Если нам важно, каким будет наш город, регион и страна, нельзя оставаться просто зрителем. Нужно самому участвовать в том, что определяет наше будущее», – сказала председатель Молодёжного парламента Подмосковья Татьяна Некрасова.В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне жители выбирают депутатов местных советов.
В субботу – второй день голосования. В регионе работают более 3900 избирательных участков. Они будут открыты с 8:00 до 20:00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.