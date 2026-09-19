В Подольске помогают голосовать незрячим и слабовидящим избирателям

19 сентября 2026, 18:28

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

На участках в Подольске избирателям с нарушениями зрения подготовили трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Они позволяют тактильно воспринимать информацию благодаря выпуклым точкам шрифта Брайля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Напротив фамилий кандидатов или названий партий в трафарете прорезаны специальные окошки. Избирателю остаётся только наложить его на бюллетень и отметить нужный квадрат. Те, кто владеет шрифтом Брайля, может сделать выбор без посторонней помощи.

«Помимо этого, на участках, где зарегистрировано больше всего избирателей с нарушениями зрения, используют тифломаркеры. Это портативные устройства, которые озвучивают информацию о кандидатах. Избиратель направляет устройство на специальную метку, и оно воспроизводит нужные сведения», – пояснили в администрации.