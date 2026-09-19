В Подольске помогают голосовать незрячим и слабовидящим избирателям
На участках в Подольске избирателям с нарушениями зрения подготовили трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Они позволяют тактильно воспринимать информацию благодаря выпуклым точкам шрифта Брайля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Напротив фамилий кандидатов или названий партий в трафарете прорезаны специальные окошки. Избирателю остаётся только наложить его на бюллетень и отметить нужный квадрат. Те, кто владеет шрифтом Брайля, может сделать выбор без посторонней помощи.
«Помимо этого, на участках, где зарегистрировано больше всего избирателей с нарушениями зрения, используют тифломаркеры. Это портативные устройства, которые озвучивают информацию о кандидатах. Избиратель направляет устройство на специальную метку, и оно воспроизводит нужные сведения», – пояснили в администрации.
Кроме того, на участках размещены информационные материалы крупным шрифтом и шрифтом Брайля. А в кабинках для голосования предусмотрены лупы и дополнительное освещение.