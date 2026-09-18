Депутаты Мособлдумы прокомментировали ход голосования в Подмосковье
В Московской области стартовали выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Многие депутаты регионального парламента уже приняли участие в голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
В число проголосовавших вошёл, например, член Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Он отдал голос на избирательном участке №3048 в Ступине. Депутат отметил высокий уровень организации процесса.
«Все условия для реализации активного избирательного права созданы. На избирательных участках обеспечена доступная среда, граждан заранее проинформировали о местах голосования. Можно выбрать для себя удобный день или проголосовать дистанционно. А в случае хронического заболевания, невозможности проголосовать на своём УИК, передать заявку о голосовании на дому», — сказал Голубев.Возможностью проголосовать дистанционно воспользовался зампредседателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев.
«Процесс занял буквально две минуты. Всё прошло быстро, прозрачно и очень удобно. Такой современный инструмент — это гарантия доступности: проголосовать можно из любой точки страны», — подчеркнул Вшивцев.А председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова рассказала о позитивной атмосфере на избирательном участке и о том, что молодёжь начинает более ответственно подходить к выборам.
В Московской области выбирают депутатов Госдумы, Мособлдумы и ряда окружных Советов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.