Депутаты и бизнес обсудили в Подмосковье реформы контрольно-надзорной деятельности
В Доме правительства Московской области прошло заседание думского комитета по контролю. Темой стало взаимодействие бизнеса и власти в совершенствовании контрольно-надзорной деятельности.
На встречу собрались депутаты Госдумы, представители профильных федеральных министерств, подмосковные предприниматели. Губернатор Андрей Воробьёв рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в Московской области.
«Тема очень чувствительная для бизнеса, поэтому хотел бы поблагодарить тех, кто сегодня в это вовлечён, знает все нюансы. Понимаем, что сейчас время цифры, и стараемся её внедрять. Там, где цифра, нет субъективизма, человеческого фактора. Традиционно самый большой объём надзора приходится на стройку, поэтому реализовали в отрасли сразу несколько умных решений. Кроме того, у нас работает Центр содействия строительству, который помогает бизнесу пройти все 57 согласований на федеральном и региональном уровнях», – рассказал Воробьёв.
Он добавил, что власти Подмосковья вносят в Госдуму много важных законодательных инициатив, и поблагодарил представителей разных фракций за поддержку.
Центр содействия строительству сейчас сопровождает более 6000 инвестиционных проектов нежилого назначения от идеи до ввода в эксплуатацию. Раньше, чтобы получить разрешение, нужно было обивать пороги инстанций. Иногда на это уходило до трёх лет. Сейчас этот срок сократился до восьми месяцев.
Все согласования можно получить в одном месте или онлайн. Инвестор через мобильное приложение «Проектум» видит статус проекта и маршрут согласования. А с прошлого года в регионе работает сервис «ВсеСети», позволяющий сократить время согласования с ресурсоснабжающими организациями с одного года до 10 дней.
Другие проекты, реализуемые в Подмосковье для контроля строительной деятельности, – «Нейроинспектор», сервис «Умная стройка».
Камеры с искусственным интеллектом осуществляют в Подмосковье и муниципальный земельный контроль. А в рамках проекта «Чистая территория» более 80 000 умных камер системы «Безопасный регион» следят за порядком во дворах, вывозом отходов и запаркованностью проездов.
Большинство вопросов касалось совершенствования нормативно-правовой базы в сфере контрольно-надзорной деятельности.
«Вчера в Госдуму внесли сводный доклад о государственном и муниципальном контроле в России за 2026 год. У нас есть большая эмпирическая база материалов, которые мы можем проанализировать и обсудить. Задача – настроить дальнейшую реформу в этом году и в последующие периоды, скорректировать предложения и заключения, которые поступают от регионов, в том числе от Московской области, и от бизнеса. Реформа направлена на то, чтобы сделать контроль и надзор более эффективными для граждан, государства и бизнеса. Процедуры должны стать прозрачнее и понятнее», – отметил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Среди приглашённых на встречу представителей подмосковного бизнеса был заместитель гендиректора по экономике и финансам «ВПГ Лазеруан» Евгений Серков.
«Бизнес просит поддержки в части нормативно-правовых инициатив. Это важно, потому что сейчас это время, это наши ресурсы. А потерянное время равно потерянным деньгам. Большое спасибо коллегам, что нас здесь собрали, дали возможность высказаться. Я уверен, что вместе мы сможем реализовать множество инициатив», – отметил Серков.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев обратил внимание на то, что с появлением новых технологий, в том числе с применением искусственного интеллекта, расширяются возможности контроля за соблюдением закона.
«Мы выполняем задачу президента по развитию экономики. Сегодня она развивается такими темпами, что законодательство за ней не успевает. Поэтому логично вводить экспериментальные режимы, как, например, в среднем профессиональном образовании или при применении дорожных видеокамер для выявления административных нарушений. Дистанционный контроль без контакта с подозреваемым снижает административную нагрузку и риски коррупции», – сказал Васильев.
Воробьёв добавил, что в Подмосковье существует запрос на чистоту и безопасность.
«Это базовая потребность и мам, которые гуляют с ребёнком, и молодёжи. В своё время нашу инициативу по контролю за строительными отходами поддержал президент, мы её реализовали, спасибо Госдуме. Сейчас видим запрос жителей на то, чтобы привлекать к ответственности всех, кто занимается вандализмом на улицах, совершает административные правонарушения и мусорит. Наша задача – его удовлетворить», – подчеркнул глава региона.По словам Воробьёва, Московская агломерация оснащена всем необходимым, чтобы фиксировать нарушения и обеспечить безопасность, в том числе видеокамерами.