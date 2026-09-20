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Директор серпуховской школы №3 отметила хорошую организацию голосования

оригинал Юлия Русецкая (фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов)

Выборы организованы очень качественно и удобно для всех избирателей. Такое мнение высказала директор школы №3 в Серпухове Юлия Русецкая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Всего в округе Серпухов работают 107 избирательных участков. Жители также могут вызвать членов УИК к себе домой или проголосовать дистанционно — в электронном формате.

«Голосование организовано очень хорошо: участки удобно расположены, доступны для всех категорий граждан, а комиссии работают чётко», — отметила Русецкая.
Она добавила, что участие в выборах крайне важно для каждого гражданина, потому что мы выбираем не просто кандидатов и партии, а само будущее страны.

В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера. После этого начнётся подсчёт голосов.
Лев Каштанов

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