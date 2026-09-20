Директор серпуховской школы №3 отметила хорошую организацию голосования

20 сентября 2026, 10:16

оригинал Юлия Русецкая (фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов)

Выборы организованы очень качественно и удобно для всех избирателей. Такое мнение высказала директор школы №3 в Серпухове Юлия Русецкая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Всего в округе Серпухов работают 107 избирательных участков. Жители также могут вызвать членов УИК к себе домой или проголосовать дистанционно — в электронном формате.





«Голосование организовано очень хорошо: участки удобно расположены, доступны для всех категорий граждан, а комиссии работают чётко», — отметила Русецкая.