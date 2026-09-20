Мособлизбирком: первые два дня выборов прошли без нарушений
Первые два дня выборов в Подмосковье прошли без серьезных нарушений. Об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
Все обращения граждан обрабатываются через службу заботы и горячую линию комиссии. По состоянию на 20:00 субботы, 19 сентября, явка достигла 38,81%. На избирательных участках проголосовали 32,84% человек, а с помощью дистанционного электронного голосования — 83,04%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие связанные с ними выборы начались 18 сентября. Они продлятся три дня — до 20 сентября включительно. Всего в единый день голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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