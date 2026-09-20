«При таком наблюдении будет все честно»: боец СВО рассказал о работе ЦОН Подмосковья
Боец СВО Шерстнев рассказал о работе ЦОН Подмосковья
Участник СВО из Старой Купавны Богородского городского округа Виктор Шерстнев поделился своими впечатлениями от посещения Центра общественного наблюдения в Подмосковье.
Он отметил, что раньше не представлял, как организовано наблюдение за избирательным процессом. Увиденное оставило положительное впечатление, и такой формат контроля, по его словам, позволяет рассчитывать на честное проведение голосования.
«Голосовать еще не ездил, сегодня только собираюсь. Если честно, немножко шокирован вообще от этого всего, что я сегодня увидел. Я уверен, что при таком наблюдении будет все честно», — заявил Шерстнев.В Центре общественного наблюдения он также увидел свой избирательный участок. Проголосовать он планирует лично в течение дня.