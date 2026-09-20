«При таком наблюдении будет все честно»: боец СВО рассказал о работе ЦОН Подмосковья

20 сентября 2026, 09:33

Боец СВО Шерстнев рассказал о работе ЦОН Подмосковья

оригинал Фото: Радио 1

Участник СВО из Старой Купавны Богородского городского округа Виктор Шерстнев поделился своими впечатлениями от посещения Центра общественного наблюдения в Подмосковье.





Он отметил, что раньше не представлял, как организовано наблюдение за избирательным процессом. Увиденное оставило положительное впечатление, и такой формат контроля, по его словам, позволяет рассчитывать на честное проведение голосования.

«Голосовать еще не ездил, сегодня только собираюсь. Если честно, немножко шокирован вообще от этого всего, что я сегодня увидел. Я уверен, что при таком наблюдении будет все честно», — заявил Шерстнев.