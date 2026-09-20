Молодые жители Люберец поделились впечатлениями о своём первом голосовании

20 сентября 2026, 10:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Выборы в Госдуму и Мособлдуму продолжаются в Люберцах. В голосовании активно участвует молодёжь. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





18-летние жители округа, впервые получившие возможность повлиять на состав органов законодательной власти страны и региона, рассказали о своём впечатлении от выборов.





«Впервые голосовать ответственно и волнительно. Теперь у нас есть возможность не только обсуждать будущее нашего округа, но и выражать свою позицию на выборах», — сказали молодые люди.