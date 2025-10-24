Достижения.рф

В Раменском округе в 2026 году построят две котельные

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Две блочно-модульные котельные мощностью по два мегаватта каждая построят в Раменском округа у будущем году, а также построят несколько участков тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Одна новая котельная появится в деревне Верея, вторая — в селе Быково.

«В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в селе Быково в районе «Усадьба Быково» построят тепловые сети.

Эти мероприятия позволят повысить эффективность и надёжность теплоснабжения, что обеспечит комфорт для жителей.

Ранее сообщалось, что врачи Раменской больницы посадили в городском парке пять клёнов в рамках экологической акции. Инициативу медиков поддержала администрация Раменского округа.
