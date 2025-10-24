В Раменском округе в 2026 году построят две котельные

24 октября 2025, 17:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Две блочно-модульные котельные мощностью по два мегаватта каждая построят в Раменском округа у будущем году, а также построят несколько участков тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одна новая котельная появится в деревне Верея, вторая — в селе Быково.





«В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы», — отмечается в сообщении.